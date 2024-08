Derubata dell’incasso | Mi tenevano d’occhio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) "Ho chiuso la tabaccheria e sono salita in auto. Non ho fatto in tempo a chiudere le portiere che due individui hanno spalancato quella del passeggero e mi hanno strappato di mano la borsa. Dentro avevo telefono, tablet, chiavi di casa e del negozio, carte di credito, 500 euro in contanti, e i documenti". Così Ornella Farinelli, titolare della tabaccheria Jolly di via Puccini a Montecavolo racconta il brutto episodio criminale di cui è stata vittima giovedì sera attorno alle 19,30. "I malviventi erano due uomini dai tratti slavi ed abbronzati, molto muscolosi e grossi, con le teste rasate coperte da cappellini con visiera - prosegue la commerciante - Non hanno parlato e sono scappati subito su una Mercedes classe B grigio scuro in direzione delle piscine Favorita. Ho provato ad inseguirli per cercare di leggere la loro targa, ma un’altra vettura in svolta mi ha bloccato.