Clamoroso errore di Meret Girona in vantaggio

(Di sabato 3 agosto 2024) Il Napoli subisce il suo primo nelle amichevoli estive pre campionato. Succede al 23esimo del primo tempo,sbaglia i tempi dell’uscita e lascia la porta vuota. Van de Beek non perde la ghiotta occasione e trova l’angolo e porta inilpic.twitter.com/rOBdxK62lz — ????? (@1Pcho) August 3, 2024 Il rinnovo diIl portiere del Napoli che ha visto a rischio la sua permanenza, attende di discutere il suo rinnovo, ma secondo l’esperto di calciomercato di Sky Luca Marchetti Non c’è grande urgenza «Di rinnovo si parlerà con calma. Non c’è grandissima urgenza, almeno per il portiere. L’urgenza per Kvara, invece, esiste da tanto, ma dipende dalla disponibilità del giocatore. L’agente si era messo un po’ di traverso, voleva parlarne il più tardi possibile, ma le dichiarazioni del georgiano in nazionale hanno smosso le acque.