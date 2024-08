Cina | convalescenza di un globicefalo di Gray a Sanya 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024), 03 ago – (Xinhua) – Ildi“Haili” nuota presso ilHaichang Animal Conservation Center a, nella provincia cinese meridionale di Hainan, il 2 agosto 2024. “Haili”, undisalvato in precedenza dopo essere rimasto arenato nella baia di Haitang a, si e’ ripreso bene ed e’ ora in grado di nutrirsi e immergersi normalmente. Per aumentare la sua attivita’, il team di soccorso ha ampliato la sua area di nuoto a tre piscine e fara’ ulteriori piani di trattamento e rilascio in base alle sue condizioni fisiche. (Xin) Agenzia Xinhua