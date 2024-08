Centri commerciali | i fatturati del mese di giugno tornano in crescita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Milano, 2 agosto 2024 – Aumentano le vendite nei. L'analisi è il frutto della collaborazione instaurata tra CNCC ed EY finalizzata ad analizzare mensilmente gli andamenti del settore deiitaliani. La ricerca, come di consueto, utilizza i dati forniti dall’Osservatorio CNCC, che si basano su un panel rappresentativo, costante e omogeneo, di cui fanno parte 300 strutture, pari a circa 10.000 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale.I risultati dela ricerca Dall’analisi emergono, in particolare, i dati positivi deirelativi aldi2024, indello 0,8% rispetto al corrispondente periodo del 2023. Tali dati, in controtendenza rispetto a quanto registrato a maggio 2024, hanno contribuito a portare i valori relativi al primo semestre dell’anno sostanzialmente in linea rispetto al 2023 (-0,9%).