Caso Carini-Khelif il ministro Abodi a Sportface TV | Tema va affrontato scientificamente

(Di sabato 3 agosto 2024) Quello che vede coinvolta la pugile Imane“è unche non può esseresuperficialmente o ideologicamente. Quattro giorni fa ho parlato di tutela della salute ed equa competizione. In altre discipline il problema tutto sommato è un secondo o un centimetro, qui c’è uno scontro fisico”. Lo ha detto ilper lo Sport e i Giovani, Andrea, ospite alla trasmissione “Inside” suTV durante le Olimpiadi di Parigi 2024. La questione ha visto coinvolta anche l’italiana Angela, ritiratasi dall’incontro condopo meno di un minuto. fa chiarezza anche sull’intervista rilasciata a “La Repubblica” riguardante il match tra l’azzurra Angelae l’algerina Imane. “Questo discorso va dunque oltre la questione burocratica del passaporto, che mantiene la sua importanza ma non affronta nella sua completezza la questione.