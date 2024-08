ANSA-BOX Il campeggio non sfugge ai rincari boom dei prezzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Vacanze inper godersi l'aria aperta, ma anche per risparmiare un po'. Peccato che uno dei due obiettivi, il risparmio, non sia più tanto centrabile. Soprattutto per una famiglia con bambini, per la quale il camping era stato finora una soluzione estiva più che abbordabile. A fare i calcoli è Federconsumatori che ha riscontrato da qualche anno a questa parte un deciso aumento delle prenotazioni per una vacanza in tenda e sacco a pelo, con un vero e propriodopo la pandemia. Quest'anno, per intenderci, la crescita è stata di oltre il 22%. Rispetto ai costi di hotel e appartamenti si risparmia ancora ma, secondo le stime dell'osservatorio nazionale dell'associazione, a fronte di un rincaro medio del 17% del costo per soggiornare in hotel nel periodo estivo, quello per alloggiare in camping è in aumento di un altrettanto significativo 11%.