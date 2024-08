Addio a Meccia il pioniere dei cantautori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) La notizia non era stata diffusa ma lo storico dello spettacolo Ugo Caruso l’ha data su Facebook. Si apprende così della scomparsa di Gianni, famoso cantautore (il termine venne coniato negli anni Sessanta proprio per lui) ferrarese. In effettisi recò a Roma per diventare attore, ma la sua fama è legata soprattutto alle numerose canzoni da lui composte per sé ma anche per altri cantanti tra cui Mina e Gianni Morandi. A dargli inizialmente successo fu una canzone inserita in un film.