WWE | I dirigenti non escludono il possibile ritorno di Ronda Rousey

(Di venerdì 2 agosto 2024) Durante SummerSlam 2023 è andato in scena quello che, allo stato attuale, è stato l’ultimo match diin WWE. L’avventura dell’ex UFC a Stamford si è conclusa con una sconfitta per mano di Shayna Baszler al termine di un match molto discusso e nel frattempo la wrestler/fighter ha fatto un salto in ROH, dove ha combattuto solamente un incontro. All’inizio dell’anno, laè tornata sulla sua esperienza in WWE attaccando apertamente figure come Bruce Prichard, John Laurinaitis e Drew Gulak, muovendo accuse molto pesanti nei confronti di quest’ultimo.