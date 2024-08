Violenti e vigliacci tutti a parlare di cos' ha Khelif nelle mutande | la sparata di Gaynet

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) La colpa, alla fine, è di Angela Carini: troppo debole per vincere con Imane, La tesi, sicuramente ardita se non azzardata, alla luce delle polemiche sul livello di testosterone della pugile algerina classificata come "intersex" (e per questo, per esempio, esclusa dai Mondiali dalla Federazione boxe internazionale) sta prendendo piede fin dai minuti successivi alla decisione dell'azzurra di abbandonare il ring dopo meno di 50 secondi. Una scelta clamorosa, e polemica, che scuote le Olimpiadi di Parigi 2024 e che potrebbe avere ripercussioni pesanti anche sul regolamento del pugilato ai prossimi Giochi. "Non commentiamo la decisione di Carini di ritirarsi dopo 46 secondi - premette Rosario Coco, presidente die Coord. Outsport -. E' una decisione personale.