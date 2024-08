Ucraina | arrivano i caccia F-16

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’ha ricevuto l’1 agosto i primiF-16 dagli alleati occidentali per accrescere la sua capacità difensiva contro gli invasori russi. Nel silenzio dell’opinione pubblica internazionale, ormai rassegnata a quella che appare una ‘endless war’, una guerra che non deve finire, Kiev spera di poter finalmente difendere i propri cieli con più efficacia. Nel frattempo si è svolto in Turchia il più grande scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti dalla fine della Guerra Fredda a oggi. Ingli attacchi delle truppe di Mosca non si fermano. I russi continuano a lanciare droni contro la Capitale Kiev e altre città del Paese. Secondo RaiNews, le forze armate ucraine hanno accolto con molta soddisfazione l’arrivo dei primissimiF-16, così come, al contrario, Mosca si è inferocita e adesso promette di “distruggerli tutti“. Bisognerà vedere se ne sarà capace.