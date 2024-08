Troupe del Tg1 fermata in Venezuela e poi espulsa | il regime di Maduro getta la maschera video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Trattenuti all’aeroporto di Caracas per due ore e mezza senza passaporti e la possibilità di usare i cellulari, per poi essere espulsi senza alcuna spiegazione. A parlare all’Adnkronos è Marco Bariletti, il giornalista del TG1 che insieme al cameraman, Ivo Bonato, si è visto negare l’ingresso dal. “Siamo arrivati ieri con un volo della Tap, dal Portogallo, la compagnia aerea portoghese, da Lisbona a Caracas. Siamo arrivati ieri intorno a mezzogiorno un quarto”, dice Bariletti descrivendo un aeroporto “gigantesco e completamente deserto: non ci sono passeggeri e pochissimi voli”. Ennesima stretta deldicontro la stampa internazionale Appena arrivati, Bariletti e Bonato si sono trovati davanti a una schiera di gabbiotti della polizia di frontiera, dove venivano consultate delle liste sui cellulari. “Siamo stati subito separati dal gruppo.