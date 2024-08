Trampolino elastico Ivan Litvinovich firma un bis memorabile e si conferma Campione Olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024)ha dimostrato di essere uno dei più grandi interpreti della storia del, disciplina che fa parte della famiglia della ginnastica e che è stata protagonista nella giornata odierna alla Bercy Arena, dove domani tornerà in scena l’artistica con le finali di specialità. Mai nessun uomo prima di oggi aveva conquistato due titoli a cinque cerchi in carriera. L’atleta di passaporto bielorusso, in gara comme atleta neutrale indipendente, ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ha bissato il successo ottenuto tre anni fa a Tokyo, si tratta del terzo sigillo consecutivo per un atleta di passaporto bielorusso visto che a Rio 2016 si impose Uladzislau Hancharou.ha trionfato con l’eccezionale punteggio di 63.090 (18.400 per le difficoltà, 16.700 per l’esecuzione, 18.490 di tempo di volo, 9.