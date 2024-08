Tennis Parigi 2024 | Andreeva Shnaider raggiungono Errani Paolini in finale dominio con Bucsa Sorribes Tormo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Mirrae Dianasaranno le avversarie di Sarae Jasminenellaper l’oro del torneo di doppio femminile ai Giochi Olimpici di. La coppia russa, che gareggia senza bandiera sotto il nome di AIN (Atleti Individuali Neutrali), ha dominato, in maniera inaspettata, la coppia di terraiole spagnole, che avevano eliminato Bronzetti/Cocciaretto al primo turno. Pesante 6-1 6-2 in poco più di un’ora a favore delle giovanissime russe, rispettivamente classe 2007 e 2004 (insieme fanno l’età di). Grandissima prestazione soprattutto da parte di, che ha comandato da fondo campo dall’inizio alla fine con il suo dritto mancino. TABELLONE AGGIORNATO Non sarà una partita facile inper le due azzurre, che dovranno giocare molto sull’esperienza e sulla giovane età di