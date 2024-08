Temperature bollenti nelle sedi Asl | la Fp annuncia che tra poco sarà bollente anche la temperatura sindacale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Arezzo, 2 agosto 2024 –Asl: la Fpche tralaLa Fp Cgil ha scritto una lettera ai vertici della Asl Tse. Argomento: le condizioni di lavoro, in rapporto al microclima dei locali, negli uffici. Risposta: nessuna. “Il problema lo abbiamo sollecitato da tempo, ben prima del caldo di questi giorni ma l’azienda non ha fatto nulla – ricorda Gabriella Petteruti, responsabile sanità della Fp. Alcuni esempi. Distretto Valtiberina: non c'è climatizzazione e non sono stati forniti apparecchi portatili neper gli ambulatori in cui arriva l'utenza. Leoggi hanno raggiunto in alcune stanze i 34°C. Arezzo, Campo di Marte, sede del Dipartimento della prevenzione: l'impianto di condizionamento dell'aria viene spento alle ore 18, malgrado la presenza di personale fino alle ore 20. Non solo.