Taremi ecco le partite che salterà Un occhio alle ufficiali – SM

(Di venerdì 2 agosto 2024) Mehdisi è infortunato a livello muscolare ele prossime, compresa sicuramente quella di oggi con il Pisa in Toscana. Sport Mediaset individua un obiettivo per l’iraniano dell’Inter. INFORTUNIO – Mehdiha fatto registrare nella giornata di ieri un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Dopo gli esami dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano l’iraniano ha ricevuto una pessima notizia, perché dovrà saltare l’amichevole di oggi tra Pisa e Inter ma non solo. La sua situazione verrà rivalutata tra una settimana, quindi viene esclusa anche la gara contro l’Al-Ittihad a Monza di mercoledì 7 agostoore 19.30.pianifica il rientro: leRIENTRO – L’Inter non vuole rischiare assolutamente un rientro anticipato anche perché ci troviamo all’inizio della stagione e forzare sarebbe una scelta folle.