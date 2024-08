Soresina violenta rissa tra bande di giovanissimi con pugni e coltelli | ragazzo travolto con l’auto dagli avversari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Prima calci e, poi il coltello e alla finemobile usata per travolgere uno degli. È stata unaquella avvenuta venerdì pomeriggio tra due gruppi dinel parcheggio di un supermercato a, in provincia di Cremona. Ilinvestito dal, di 22 anni, è stato trasportato in elisoccorso in codice giallo all’ospedale: le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. Tutto è iniziato intorno a mezzogiorno. Per cause ancora da chiarire, la tensione tra i due gruppi di giovani, che secondo i primi accertamenti dell’Est Europa, è degenerata in una lite: prima si sono picchiati con calci ee poi – ma su questo i carabinieri stanno ancora indagando – sarebbe spuntato anche un coltello.