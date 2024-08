Salute 4 0 un algoritmo per il cuore | diagnostica con precisione attacchi e aritmie

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024) Grazie all’IA,re glicardiaci è ora piu’ facile. Lo rivela uno studio degli scienziati dello Scripps Research, descritto su npj Digital Medicine, che con l’aiuto di uno strumento di intelligenza artificiale, hanno sviluppato una tecnologia di elettrocardiogramma piu’ semplice, facile e accessibile per i cardiologi. Perre le condizioni cardiache, compresi glidie i disturbi del ritmo cardiaco, i medici si affidano in genere agli elettrocardiogrammi, ECG, a 12 derivazioni, una complessa disposizione di elettrodi e fili posizionati intorno al torace e agli arti per rilevare l’attivita’ elettrica del. Ma questi ECG richiedono attrezzature e competenze specialistiche e non tutte le cliniche sono in grado di eseguirli.