Milano la scuola dell’infanzia Gentilino non chiude Salva per due anni insieme ad altre tre

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Buone notizia nel mondo dell’istruzione milanese. Le scuole dell'infanzia di via4, via Pergolesi 17, via Bergognone 6 e via Toce 7 continueranno ad accogliere le bambine e i bambini dei rispettivi quartieri. La continuità del servizio è assicurata da un nuovo contratto di locazione concordato fra il Comune die la proprietà dei quattro edifici.06052024Materna viaintero Quartiere scende in Piazza con Corteo contro la chiusura foto Paolo Salmoirago L'accordo è formalizzato in una delibera approvata oggi dalla giunta di Palazzo Marino ed è l'esito dell'interlocuzione avviata dalla Direzione Demanio e Patrimonio del Comune con la Casa dei Ragazzi Istituto Assistenza Minori e Anziani - Iama Onlus, proprietaria degli spazi in cui hanno sede le scuole dell'infanzia.