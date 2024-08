L’opposizione all’attacco | Accesso agli atti per vedere se c’entrano Aspes e Pescheria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Due gli obiettivi della minoranza: andare in fondo a questa storia dei contributi alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare "percorrendo tutte le strade possibili per fare chiarezza"; quindi andare al lunapark e sparare sull’orsacchiotto più ambito, che nel caso specifico risponde al nome dell’ex sindaco Matteo Ricci "che ancora gira per l’Italia andando a dare lezioni di buona amministrazione. Dice di non sapere nulla e di non conoscere, ma ci sono decine di foto che lo ritraggono con Spinelli". Un crescendo, quello della minoranza, che si è riunita nella sala Rossa proprio per parlare di questo caso che sta catalizzando l’attenzione di tutta la città, perché "vedendo quello che succede si capisce poi il disamore verso la politica e quindi perché la gente non va più a votare".