Longevità lunga vita al Sud Europa Ariela Benigni | L’Italia invecchia in fretta Bergamo compresa

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dai centenari dell’isola di Okinawa, in Giappone, agli anziani dei villaggi montani della Sardegna. Laè da tempo oggetto di studio dei ricercatori che indagano i fattori che contribuiscono a farci vivere più a lungo e in buona salute. Secondo un recente studio dell’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington l’aspettativa dinel mondo aumenterà dappertutto entro il 2050. Dallo studio emerge che tra una ventina d’anni in cima all’elenco dei paesi con la maggior presenza di individui longevi ci saranno paesi ricchi o molto ricchi come la Corea del Sud, il Giappone,la Svizzera o Singapore, da tempo leader in questo tipo di classifiche. Sappiamo infatti che,mediamente,più un paese è ricco e sviluppato, più a lungo vivono le persone che vi abitano.