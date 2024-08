LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Tocci-Marsaglia in lotta per il podio si parte alle 11 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.52 Cina che può fare poker di ori dopo aver ottenuto il gradino più alto delnel sincro 3m femminile e nel sincro dalla piattaforma sia al maschile che al femminile. 10.48 Gli azzurri sulla carta sono la quarta forza dietro l’inarrivabile Cina e dietro a Gran Bretagna e Spagna. Però la coppia italiana se la possono giocare. 10.44 Una gara che può regalare ambizioni concrete di medaglia a Giovannie Lorenzo: i due azzurri sono arrivati secondi ai Mondiali di febbraio e proveranno a ripetere questo piazzamento, anche se non sarà semplice. 10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel sincro maschile dal trampolino 3 metri, valevole per idi2024.