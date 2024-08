Le Air Jordan 1 High OG Shattered Backboard stanno per tornare dopo un decennio d' assenza

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Chiedete a qualsiasi appassionato didi nominare la migliore sneaker esistente e la AirOGprobabilmente riceverà più di qualche candidatura. Perché? Beh, innanzitutto è una scarpa molto bella. E due, ha anche una delle più grandi storie di sneaker di tutti i tempi. AirOGNike L'Air'85 Bred è pronta aquattro decenni diE arriva giusto in tempo per celebrare il 40° anniversario diBrand Torniamo indietro fino al 1986. Durante una partita di esibizione a Trieste, in Italia, Michaelcambiò la sua classica maglia bianca e rossa dei Bulls con una arancione e nera. A un certo punto della partita, le cose si fecero così incandescenti che, quando andò a fare una schiacciata, mandò in frantumi il tabellone del canestro. I frammenti di vetro gli sono piovuti addosso.