Intelligenza artificiale in Radiologia | ecco come assiste i medici nelle urgenze

(Di venerdì 2 agosto 2024) Unnte radiologo virtuale, alimentato dall’, in grado di fornire “second look” alle immagini radiologiche in tempo reale. Ladi Urgenza/Emergenza dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, da circa 6 mesi, ha sperimentato l’implementazione di software dinell’ambito della Radiodiagnostica, capaci di offrire supporto alla diagnosi per lesioni osteoarticolari e patologie polmonari. La UOSDdi Emergenza/Urgenza del San Camillo – diretta da Michele Galluzzo, e afferente al Dipartimento Emergenza Accettazione e delle Chirurgie Specialistiche diretto dal Prof. Pierluigi Marini – gestisce flussi di lavoro estremamente intensi, sia dal punto di vista del numero di pazienti che della complessità degli esami. E’ infatti attiva 24 h/365 giorni, ed effettua un numero totale annuo di prestazioni pari a 84.