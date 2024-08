Incendio ecoballe a Persano impossibile utilizzare i mezzi aerei per lo spegnimento continuo monitoraggio degli agenti inquinanti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ininterrotte le operazioni didelle circa 60mila tonnellate diincendiate a, frazione di Serre in Provincia di Salerno.L’, di cui sono ancora ignote le cause, ha visto la necessità di impegnare sul posto 2 squadre dei VVF provenienti dal distaccamento di Eboli e da quello di Giffoni Valle Piana, a supporto delle squadre svariatitra cui 3 autobotti. Costante la presenza delle autorità politiche locali e delle zone limitrofe, al lavoro i funzionari della prefettura e dei caschi rossi, presente anche l’A.R.P.A.C per i rilievi del caso. I primi dati, relativi alle concentrazioni di ossidi di azoto, benzene, particolato PM10 e PM 2.5, monossido di carbonio e idrogeno solforato, non evidenziano criticità.