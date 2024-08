Il progetto passa l’esame La nuova scuola da 6 milioni disegnata da prof e studenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il Comune investe 6di euro per la manutenzione e la riqualificazione dellaSalvo D’Acquisto, sede anche dell’aula consiliare, che verrà completamente rifatta. Via libera dalla Giunta alesecutivo per la realizzazione degli interventi nella struttura di via Duca D’Aosta, che ospita unamedia: inizio dei lavori previsto nella primavera 2025, completate le procedure per la gara d’appalto e l’affidamento dei lavori. Tra le opere programmate ci sono riqualificazione energetica, abbattimento delle barriere architettoniche e incremento degli accessi per disabili, miglioramento antisismico, rifacimento completo dell’aspetto esterno con nuovi colori e disegni, frutto delle proposte degli. Verranno realizzate due rampe per disabili, una all’ingresso principale di via Duca D’Aosta e una per l’accesso alladi musica Cams di via Cerati.