Newcastle-Uni ha avviato il contatto con Palazzo di cristallo per discutere un potenziale accordo per Ilinglese Marc Guehi. Eddie, allenatore del Newcastle, ha individuato in unla priorità assoluta per la sessione estiva di calciomercato, e Guehi rispecchia ilche desidera. Il trasferimento dell'internazionale inglese potrebbe richiedere una cifra considerevole, dato il crescente valore di Guehi nel mondo del calcio e il suo contratto con il Crystal Palace in scadenza fino all'estate del 2026. Questa condizione contrattuale, unita alle sue prestazioni di alto livello, rende Guehi un giocatore di notevole importanza e potenziale per qualsiasi club interessato.