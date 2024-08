I Soul Machine e Kenn Bailey danno la sveglia in spiaggia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Isono i protagonisti del concerto all’alba che si terrà domenica mattina alle 6 nellalibera di Ponente di Cesenatico vicina al Circolo Vela. Per il tradizionale appuntamento che accoglie mattinieri e tiratardi, sul palcoscenico c’è una formazione molto apprezzata, composta da Chicco Capiozzo alla batteria, Simone Francioni al basso, Davide Lavia alle tastiere e Bob Dusi alla chitarra. C’è molta attesa pereth, chen con la sua voce e il suo sax, darà spessore all’evento. La formazione è nata da un’idea di Christian Capiozzo per il suo amore per la musicae funk. Grazie alla collaborazione fra Comune e Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, la partecipazione è gratuita.