Grossi chicchi di grandine in Emilia Romagna | le previsioni meteo del weekend

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ferrara, 12 agosto 2024 – Era stata prevista e annunciata: sul Ferrarese alla fine laè arrivata. E i, come si vede nelle foto, sono grandi, alcuni attorno ai 4 centimetri. “Come annunciato in un'intervista di ieri, agosto si apre con la prima perturbazione del mese che, oltre ad avere il merito di abbassare temporaneamente caldo e afa, avrà il compito di far rientrare i valori di temperatura, seppur temporaneamente, vicini alle medie stagionali”, dice Roberto Nanni,rologo Ampro. “Tuttavia, l'energia in gioco è veramente tanta, specie per i temporali che andranno a formarsi con possibilità che generino delle rovinose grandinate, stante l'elevata umidità accumulatasi in questi giorni”. Temporali oggi, 2 agosto Il caldo afoso e intenso tornerà, ma tra ieri e oggi una leggera rinfrescata.