Dal Barolo al Chianti passando per il Sud Africa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 2 agosto 2024) Isidoro è il più giovane dei fratelli Vaira. Il suo amore per la natura e per l’agricoltura è nato trascorrendo la giovinezza giocando tra i vigneti ed è cresciuto grazie ad alcune persone, in modo particolare suo papà, l’incontro con l’agronomo Ruggero Mazzilli, l’esperienza con i geologi Claude e Lydia Bourguignon, la famiglia Mullineux in Sude tutti quei contadini che non hanno fama, ma che sono un tesoro in conoscenze e osservazioni. Oggi Isidoro, insieme al padre Aldo, segue, progetta e «cura le viti come se fossero giardini» attraverso la collaborazione con un team di esperti viticoltori altamente qualificati. Qual è la tua zona del vino del cuore?È difficile rispondere solo con una Tutte le zone viticole sono belle e rendono belli i paesaggi, farei un torto alle altre.