Come affossare la pace

(Di venerdì 2 agosto 2024) Israele sta andando troppo in là. L’uccisione del capo di Hamas, Ismail Haniyeh, con un attentato a Teheran, è una provocazione e farà scoppiare altri incendi.Guido Donativia email Gentile lettore, è evidente che Bibi Netanyahu vuole allargare la crisi per rimanere al potere e sfuggire ancora a lungo ai processi che lo attendono in Israele per corruzione. Per farlo deve provocare conflitti, così che il governo non possa dimettersi. A tale fine Netanyahu non si fa scrupoli: additato dal Tribunale dell’Onuimputato di genocidio e dal Tribunale penale dell’Ajacriminale di guerra con richiesta pendente di arresto, Bibi agisce spudoratamente al di fuori di ogni legge e lo fa col consenso di tutto l’establishment politico israeliano, ma soprattutto con lo scudo dell’America e dell’Ue.