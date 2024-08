Carini non è Tommie Smith perché gli atleti dovrebbero saper fare un altro mestiere?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2024) Angelaad un certo punto s’è inginocchiata al centro del ring. E i giornalisti, lì sotto, stavano ammirandocol pugno alzato, qualcuno più aggiornato Kaepernick genuflesso per il Black Lives Matter. Era un’apparizione. La pugile che protesta contro il Cio, la donna che combatte contro la violenza sulle donne praticata da un’altra donna troppo maschia per picchiare le femmine. Tutto riassunto in un papocchio ideologico da quella figura simbolica accasciata in lacrime, il capo chino in segno di martirio e di lotta politica. L’avrebbero tradotto, nelle ore seguenti, in pezzi ispirati dalla solita retorica di prassi, sfrizionando chi più chi meno. Persino gli algidi inglesi. Si fa così, è il. Peròera solo una pugile napoletana che nella vita fino a quel momento aveva sudato in palestra ore e ore e ore.