Calendario Amichevoli Estive in onda su DAZN dal 2 all' 11 Agosto 2024

(Di venerdì 2 agosto 2024) Proseguono leper permettere alle squadre di arrivare nella migliore condizione ai nastri di partenza della nuova stagione di Serie A Enilive/2025 al via il 17, tutta solo su. Test stimolanti e affascinanti, commentati dalle inconfondibili voci di Ricky Buscaglia, Edoardo Testoni, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni, Gabriele Giustiniani, Alessandro Iori e Alberto Santi.Per non rischiare di perdere nemmeno un minuto delle tante partite che verranno trasmesse sulla piattaforma, ecco tutte le sfide in programma nei prossimi sette giorni.Questa sera, alle ore 19:30, i Campioni d’Italia dell’Inter sfideranno il Pisa in un match dalle fortissime tinte nerazzurre.