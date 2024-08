Calciomercato Como è show | arriva una vecchia conoscenza della Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ilè inarrestabile sul. La dirigenza più ricca in Italia continua a muoversi sul fronte trattative ed è ai dettagli un altro innesto importante per il campionato diA. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ ilha trovato l’accordo con il Copenaghen per Kevin Diks, difensore classe 1996. I club hanno raggiunto l’intesa sulla base di 5 milioni di euro. Anche il calciatore ha dato l’ok al trasferimento e l’ufficialità potrebbere a stretto giro di posta.