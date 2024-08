Calcio Serie D | varati i gironi toscane e umbre nel gruppo E

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Firenze, 2 agosto 2024 – Sono nel Girone “E” le squadreimpegnate nel prossimo campionato diD, con “incursioni” da Liguria e Lazio. Ecco il quadro delle partecipanti: Aquila Montevarchi, Fezzanese, Figline, Flaminia Civitacastellana, Follonica Gavorrano, Fulgens Foligno, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Orvietana, Ostia Mare, Poggibonsi, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza, Siena, Sporting Trestina, Terranuova Traiana. Il campionato prenderà il via il prossimo 8 settembre. Sono 168 le formazioni partecipanti in questa stagione al campionato che più di ogni altro rappresenta l'Italia da nord a sud: 19 regioni su 20, con la sola eccezione della Valle d'Aosta, per 83 province e ben 2 capoluoghi (L'Aquila e Ancona). La massimadilettantistica si articolerà in nove: A, B e C a 20 squadre e i restanti sei a 18.