Ballerina Farm chi è l’influencer | una vita da favola o costretta in una gabbia d’oro dal marito?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 2 agosto 2024) Hannah Neeleman, conosciuta online come, con oltre 9 milioni di follower su Instagram e altrettanti su TikTok, incarna un modello di femminilità che divide il pubblico: è davvero unadaquella di cui ci parla, o si tratta di una dorata prigione sotto la supervisione del? Scopriamo chi è davveroe perché il suo stile dista infiammando il dibattito femminile online.: unatra tradizione e modernità Hannah Neeleman è una donna dai molti talenti e dalle innumerevoli sfide. Exprofessionista formata alla prestigiosa Juilliard School di New York, oggi è madre di otto figli e vive con il, Daniel Neeleman, in una fattoria nello Utah. Il, erede di una famiglia miliardaria, ha fondato diverse compagnie aeree di successo, tra cui JetBlue.