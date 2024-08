Alessandro Melli le rivelazioni sulla pioggia di Perugia rendono giustizia alla Juve

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) È la foto precisa del processo calciopoli gestitorovescia prima dsportiva e poi dordinaria italiana. Gli attori: il colonello dei carabinieri Auricchio ad indagare e il pm Narducci a chiedere la condanna. Le vittime, a prescindere, i dirigentintini, perchè ormai orfani di Gianni e Umberto Agnelli e di Vittorio Chiusano (ex presidententus), tutti morti nel giro di pochi anni l'uno dall'altro. Tutto successe nel lontano 2006. L'avvocato Zaccone (difensore del club bianconero) patteggiò la retrocessione in B della Juvntus e indicando con ciò la colpevolezza dei suoi dirigenti. Affermò infatti di aver letto e ascoltato tutto in una sola settimana. Mentre gli avvocati della difesa impiegarono ben 4 anni e mezzo per ascoltare 170mila intercettazioni.