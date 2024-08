Varese l’Ospedale di Circolo ha un nuovo parcheggio con 150 posti in più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 - Unpubblico di quasi 150è stato aperto ieri in via Guicciardini, a pochi metri daldidi. L’area è a disposizione degli utenti e dei pazienti della struttura sanitaria e permette di dare respiro alla sosta in una zona dove è sempre difficile trovare un posto auto, in particolare dopo che il piano 1 delmultipiano situato proprio di fianco alè stato destinato ai dipendenti del nosocomio, che avevano chiesto più spazi di sosta riservati tramite una raccolta firme. La tariffa per gli utenti nelsarà di due euro al giorno. Lo spazio è stato ricavato in seguito ad un intervento di rigenerazione dell’area dove prima sorgeva la ex Mori, un sito industriale da tempo in disuso.