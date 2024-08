Tú sí que vales 2024 quando in tv | la data di messa in onda i giurati e i conduttori

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 1 agosto 2024)inizia la nuova edizione di Tú sí que? Il talent show, campione di ascolti del sabato sera, torna dal prossimo autunno con tante novità e nuovi concorrenti. Vediamo insieme chi saranno i giudici e ladiin. Tú sí que, torna da settembre: laufficiale Grande attesa per l’undicesima edizione di Tú sí que. Il talent show è uno dei programmi di punta di casa Mediaset ed è stato confermato nel palinsesto/2025. Come sempre andrà inil sabato sera ed è stata già uffiaciliazzata ladella prima puntata. Si parte il 21 settembrein prima serata su Canale 5. In queste settimane si sono svolti i casting per cercare i nuovi concorrenti della trasmissione che è registrata dagli Studio 8 del Centro Titanus Elios in Roma.