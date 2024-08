Toti liberook gip a revoca domiciliari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 agosto 2024) 11.45 L'ex governatore della Liguria, Giovanni, è tornato libero. La giudice per le indagini preliminari Faggioni ha accolto la richiesta didegli arrestipresentata dal legale, e per la quale,dopo le dimissioni didalla carica regionale, c'era stato anche il parere favorevole della Procura di Genova.Per la gip, ora non ci sarebbe più il pericolo di reiterazione del reato.potrà quindi lasciare la sua villa di Ameglia, dove era dal 7 maggio.