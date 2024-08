Tor Bella Monaca – Controlli dei Carabinieri | 1 arresto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Idella stazione Roma Torhanno effettuato una mirata attività di controllo nella periferia est della Capitale, finalizzata alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di degrado e illegalità nelle aree a maggiore incidenza criminale, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In manette è finito un 39enne colombiano, senza fissa dimora e con precedenti, notato aggirarsi con atteggiamento sospetto in una nota piazza di spaccio del quartiere e fermato per un controllo. Sottoposto a perquisizione personale, ilo hanno trovato in possesso di 5 dosi di cocaina e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio.