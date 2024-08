Thunderbolts | il trailer al SDCC 2024 conferma un importante cambiamento nel Soldato d’Inverno

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un membro del cast di* cambierà il proprio look quando il film Marvel debutterà il prossimo anno.è stato uno dei tre film presentati dai Marvel Studios durante il panel della Hall H al San Diego Comic-Con sabato sera. Il regista Jake Schreier e il cast dierano presenti ale i presenti hanno potuto vedere il primo filmato del film. Questa strana squadra di eroi è guidata da Yelena Belova di Florence Pugh e da Bucky Barnes/di Sebastian Stan. I fan hanno visto Bucky per l’ultima volta in The Falcon and the Winter Soldier, ma intornerà ad avere un aspetto familiare. Una descrizione del filmato diproiettato alha rivelato che iltornerà a portare i capelli lunghi.