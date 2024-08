Tennis Carlos Alcaraz piega un buon Tommy Paul in due set e approda in semifinale alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Missione compiuta per. La stella delspagnolo e mondiale prosegue nel proprio cammino nel torneo olimpico di Parigi. Il n.3 del ranking ATP ha sconfitto per 6-3 7-6 (7) lo statunitense(n.13 ATP). Non è stata una partita semplice per Carlitos, specialmente per quanto è accaduto nel secondo parziale.è stato costretto a recuperare un break di ritardo, trovandosi anche nella condizione di salvare delle pset, ma alla fine l’ha spuntata con classe e qualità. L’iberico è dunque ilta più giovane a raggiungere le semifinali dai tempi di Novak Djokovic (Pechino 2008). Nel primo set lo spagnolo fa vedere un po’ tutto il campionario. Pur andando a sprazzi, l’asso di Murcia mette in mostra vincenti da tutte le posizioni e quando è il momento di fare il punto, lo fa.