Rastrelli FdI | Solidarietà alla Associazione Centro Fiamma

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Esprimo la massima, e garantisco il mio pieno sostegno,di Napoli ed al Presidente Antonio Arzillo per la gravissima intimidazione subita dai volontari dell’, apertamente minacciati durante la procedura di ispezione ad un immobile nella zona di via Tribunali confiscatocamorra per la nuova assegnazione sociale”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio, membro della Commissione parlamentare Antimafia. “Ho provveduto a depositare una interrogazione parlamentare urgente al ministro degli Interni per la compiuta identificazione degli autori della intimidazione -rende noto -, e per ogni approfondimento del caso”.