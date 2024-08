Ragazzi abusati in monastero e poi rapinati Incubo ad Afragola | due frati finiscono in manette

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 1 agosto 2024) Due, padre Domenico Silvestro e padre Nicola Gildi, sono stati arrestati dai carabinieri diper essere i presunti mandanti di una rapina commessa da 4 individui, anch'essi sottoposti a misura cautelare in carcere. Iavrebbero ordinato di rubare i cellulare di dueall'interno dei quali ci sarebbero, come scrive la Procura di Napoli Nord che sta eseguendo le indagini, "immagini e chat a dir poco imbarazzanti che avrebbero potuto creare seri problemi ad alcunidei monasteri in cui avevano lavorato le stesse vittime". Infatti, i due giovani sarebbero statisessualmente dai preti che, per cercare di nascondere le prove, hanno organizzato la rapina. Segui su affaritaliani.it