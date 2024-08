Prosegue l’ondata di caldo nel pomeriggio aumenta il rischio di temporali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Primo giorno di agosto a Bergamo: Simone Beretta del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo in città e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Proseguono le condizioni di un clima estivo a tutti gli effetti, dovuto alla persistenza dell’alta pressione subtropicale che dal nord Africa si estende su tutto il comparto mediterraneo e di fatto anche sulla nostra regione. Da venerdì 2 agosto assisteremo ad un leggero aumento dell’instabilità, dovuto ad un temporaneo cedimento dell’alta pressione, che favorirà infiltrazioni di aria più umida in quota, in grado di innescarepomeridiani sui rilievi alpini e prealpini, con locali sconfinamenti alle adiacenti pianure e con lieve calo termico.