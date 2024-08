Programma e calendario atletica prima giornata 2 agosto | orari e italiani in gara

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sono ufficialmente iniziati gli impegni dinei Giochi di Parigi 2024 e non mancano gli azzurri innei prossimi dieci giorni. La rassegna a cinque cerchi parigina presenta, come novità, il turno di ripescaggio dai 200 ai 1500, ostacoli compresi. Inoltre, è previsto – per lavolta – il titolo olimpico della staffetta mista di marcia sulla distanza di maratona. Domani sarà unaricca di impegni, con partenza alle 10:05 per i cento metri decathlon. I primi azzurri indebutteranno alle 11:10, con le batterie maschili sui 1500 che vedranno inArese, Meslek e Riva. In tarda mattinata, Dosso sarà impegnata nelle batterie dei cento femminili. Nel pomeriggio andranno in scena Battocletti e Del Buono nelle batterie di 5000 metri femminile, mentre Cestonaro e Derkach andranno a caccia delle qualificazioni nel Triplo.