Parigi 2024 Mei | Stano e Palmisano in corsa per la medaglia in staffetta Caso boxe? Non posso dire nulla nell’atletica regole ferree

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Massimoha fatto una gara monumentale, è stato fermo 40 giorni dal 21 aprile, ed è arrivato quarto a un secondo dal podio, non gli si puòdavvero. È stato bravissimo. Poi vorrei ricordare che la marcia è l’unica specialità dell’atletica in cui i giudici contano, e non dico altro”. Così parla il presidente della Fidal Stefano Mei, ai microfoni di Sky Sport. “Antonellaa memoria non si era mai fermata, quando l’ho vista piangere le ho ricordato che lei questa gara l’ha vinta già, e le ho detto che la cosa positiva è che ha fatto metà gara e sarà più carica per la. Ci andremo a prendere l’oro nellacon lei e Massimo“. Il prossimo obiettivo è laolimpica, in programma il 7 agosto: “Penso che entrambi siano abbastanza determinati“.