Parigi 2024 6 - Oro e lacrime

(Di giovedì 1 agosto 2024)dista da Tokyo 9.706 chilometri ma per Massimo Stano e Antonella Palmisano la distanza sarà sembrata molta di più. Quella che passa tra la gioia stordente di un oro olimpico e leamare di una gara chiusa appena giù dal podio o aggrappata alle transenne a bordo percorso. Era iniziato così il nostro 1° agostono. Non bene, inutile girarci intorno, anche se Stano ha fatto un miracolo a restare con i primi avendo dovuto recuperare da un brutto infortunio in aprile e Palmisano ha semplicemente pagato lo sforzo di un ritmo altissimo e di un caldo cocente. Lo sport, però, è meraviglioso perché regala sempre una rivincita. E così è uscita una giornata storica, quasi perfetta se solo i fioretti delle nostre donne fossero riusciti ad abbattere il tabù degli Stati Uniti in una finale tutta di rincorsa.