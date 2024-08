Osimhen e i dubbi di Athletic | è forte ma è incostante e si infortuna spesso Ed è irascibile

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2024) Victorpotrebbe vestire la maglia del Chelsea nella prossima stagione, visto anche l’interesse del Napoli per Romelu Lukaku. Theha analizzato le sue prestazioni poco costanti, specialmente tra l’anno dello scudetto e la scorsa stagione.è l’attaccante giusto per il Chelsea? L’analisi Victor, come la maggior parte degli attaccanti moderni, è difficile da analizzare. Ha alcune cose belle: un buon tiro di destro, un’elevazione per cui potrebbe competere con alcuni atleti olimpici e un tocco di palla unico. Tuttavia, si, ha un record di rigori sbagliati (6 su 20) e ultimamente non ha fatto la differenza. La scorsa stagione, abbiamo visto questo di, che insieme alla squadra ha difeso in maniera orrenda la vittoria dello scudetto. Nel 2022-23 ha segnato 26 gol in 32 partite, l’anno dopo 15 reti in 25.