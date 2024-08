Olimpiadi Angela Carini si ritira dall’incontro con Imane Khelif e crolla in lacrime | Fa malissimo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

L'incontro di boxe olimpico traè stato sorprendentemente breve, durando solo 45 secondi prima di essere interrotto., dopo aver ricevuto due colpi potenti dalla pugile algerina, ha deciso dirsi, sancendo così la sua eliminazione dal torneo di boxe femminile dei pesi Welter. La pugile campana, colpita duramente, ha chiesto l'interruzione del match e poi è scoppiata in. La sfida traera molto attesa anche per ragioni che andavano oltre il semplice sport. Tuttavia, il combattimento è stato interrotto rapidamente. Dopo 45 secondi, l'arbitro ha decretato lo stop., che era salita sul ring con grandi aspettative, è stata subito messa in difficoltà da un duro colpo che le ha fatto spostare il casco, motivo per cui ha richiesto la sospensione.